İran devlet televizyonu: İran, İsrail'e sert bir karşılık vermeye hazırlanıyor
İran devlet televizyonu, Tahran yönetiminin İsrail'e karşı misilleme için hazırlık yaptığını duyurdu. Öne çıkan açıklamalarda, sert bir karşılık verme niyeti vurgulandı.
İran devlet televizyonu, Tahran yönetiminin, İsrail'e karşı misillemeye hazırlandığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna ait Telegram hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İran, İsrail'e karşı misilleme ve sert bir karşılık vermeye hazırlanıyor." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı