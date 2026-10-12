İran, İngiltere'nin RAF Fairford saldırı iddiasını kanıtsız bularak kınadı

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TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanlığı, İngiliz hükümetinin ülkede bulunan RAF Fairford Hava Üssü'ne yönelik saldırı şüphesinde İran'ın rolü olduğuna dair ortaya attığı iddiaları kınadı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, İngiliz yetkililerin bir güvenlik olayını İran'a atfetme iddialarını ve bu ülkenin hava üslerinden birine yönelik saldırı iddiasını şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin somut bir kanıt sunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "İngiltere hükümeti, hiçbir kanıt ve gerekçe sunmadan, 'muhtemelen ve yüksek ihtimalle' gibi belirsiz ifadelerin arkasına sığınarak siyasi sorumluluktan ve iddialarının hukuki sonuçlarından kaçamaz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu suçlamalar, ABD ve İsrail'in İran halkını hedef alan askeri saldırılarına destek veren İngiltere'nin hesap vermekten kaçınmak amacıyla kurguladığı "çirkin bir komplo" olarak nitelendirildi.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde yer alan, ABD ordusu tarafından kullanılan RAF Fairford Hava Üssü'ne patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle 27 Eylül'de 3 minibüs durdurulmuş, güvenlik gerekçesiyle üssün yakınlarındaki Whelford köyünde bulunan 85 hane tahliye edilmişti.

İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 28 ülke, söz konusu olayda İran'ın parmağı olabileceğine ilişkin ortak iddiaya katıldıklarını duyurmuştu.???????

Kaynak: AA