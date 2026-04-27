İran'ın Tahran eyaletinde "olağanüstü" durumlara karşı hazırlıklar sürüyor

İran'ın Tahran eyaleti Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, "olağanüstü" durumlara karşı halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tahran genelinde 700 caminin hazırlandığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Mutemediyan, Tahran'daki camilerde olağanüstü koşullar için hazırlık yapıldığını belirtti.

Ülkede 75 binden fazla cami bulunduğuna işaret eden Mutemediyan, Tahran eyaletinin 22 bölgesinde, olası olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere 700 caminin enerji, su ve iaşe hizmetleri açısından hazır hale getirildiğini ifade etti.

Mutemediyan ayrıca halka enerji tasarrufu çağrısında bulunarak, bu konuda camilerde bilgilendirme ve eğitimler verileceğini söyledi.