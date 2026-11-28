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İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde Sünni din adamı Mevlevi Beşir Salihzehi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının haberine göre Salihzehi, eyalete bağlı Serbaz kentinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının faillerinin henüz belirlenemediği aktarılırken İran makamlarının olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattığı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Kaynak: AA