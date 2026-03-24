İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

ABD-İsrail'in ortak saldırılarının ardından İran, misilleme olarak füzelerle saldırdı. İsrail'in güneyindeki Askalan dahil birçok bölgede sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri füzeleri önlemeye çalıştı.

ABD- İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın yaptığı misillemenin ardından İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusu, İran'dan ateşlenen füzeleri hava savunma sistemlerinin önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran füzeleri nedeniyle başta liman kenti Askalan (Aşkelon) olmak üzere İsrail'in güneyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Batı Kudüs'te hava savunma sistemleri nedeniyle çok güçlü patlama sesi duyulmasına rağmen sirenlerin çalmadığına dikkati çekti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran füzelerinin isabetine ya da yaralanmaya ilişkin bir ihbar almadıklarını bildirdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
