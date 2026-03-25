İran'ın İslamabad Büyükelçisi: "Trump'ın iddiasının aksine iki ülke arasında hiçbir görüşme yapılmadı"

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarının aksine İran ile ABD arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleşmediğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Mukaddem, ABD Başkanı Trump'ın "İran ile görüşmeler yaptıklarına" dair iddialarını değerlendirdi.

Trump'ın iddialarını "basından duyduklarını" söyleyen Mukaddem, "Edindiğim bilgilere göre ve Trump'ın iddiasının aksine, iki ülke arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı hiçbir görüşme yapılmadı. Elbette, dost ülkelerin bu saldırganlığı sona erdirmek için her zaman her iki tarafla da istişare halinde olduğu açıktır ancak bu ülkelerin dostane çabaları, İran ile ABD arasında müzakereler anlamına gelmiyor; aksine, Tahran ile Washington arasında, umarız ki bu dayatılmış savaşı sona erdirecek verimli bir diyalog zemini oluşturma girişimidir." diye konuştu.

ABD'nin aksine İran'ın her zaman diyalogdan yana olduğunu söyleyen Mukaddem, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman sorunların diyalogla çözümünü istedik ancak Washington'ın diplomasiye ihanetinden (ABD-İsrail'in Tahran-Washington müzakere süreci devam ederken ikinci kez saldırılar başlatması) sonra İran, saldırganlar karşısında ülkesini ve milletini cesurca savundu ve dünya, düşmanın bu korkakça saldırganlık karşısındaki çaresizliğine tanık oluyor."

İranlı diplomat, dost ülkelerin savaşı durdurma çabalarına saygı duyduklarını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran ile aktif olarak müzakereler yürüttüklerini iddia etmişti. İranlı yetkililer ise Trump'ın iddialarını yalanlamıştı. ABD ve İsrail basını, İranlı ve Amerikalı yetkililerin Pakistan'ın arabuluculuğunda görüşme yapabileceğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
