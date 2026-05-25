İran'da Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi
İran'ın güneyindeki Bender Abbas, Sirik ve Cask bölgelerinde patlama sesleri duyuldu. Henüz nedenine dair resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerinin ülkenin güneyinde bulunan liman kentlerinden Sirik ve Cask bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Patlama seslerinin nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de daha önce patlama seslerinin duyulduğu açıklanmıştı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba