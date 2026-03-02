Haberler

İran'ın misilleme saldırısında İsrail'de 13 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, İsrail ve ABD'ye yönelik saldırılarına misilleme olarak füzeler fırlattı. Bir füze, İsrail'in Birüssebi kentinde bir binaya isabet etti ve 13 kişi yaralandı. Yaralılar arasında panik atak geçirenler de bulunuyor.

İran'ın, İsrail-ABD saldırılarına karşı misilleme olarak fırlattığı füzelerden birinin, İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın füze saldırısında, orta derecede yaralanan bir kişi ile cam parçaları nedeniyle yaralanan 12 kişinin Soroka Hastanesine nakledildiğini aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesi, füzenin düştüğü bölgeden 51 kişinin tahliye edilerek hastaneye başvurduğunu, bunların çoğunun panik atak geçiren kişiler olarak hafif derecede yaralanmış şeklinde sınıflandırıldığını kaydetti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Rejim destekçileri görmesin
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı

Ateş çemberinde mahsur kaldılar
Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam

Kanun teklifi sunuldu! Bedelli askerliğe rekor zam
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma
Trabzonspor'da Folcarelli'den sonra bir sakatlık daha

Bir sakatlık şoku daha