İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında 9 kişi öldü, 11 kişi kayıp
İran'ın fırlattığı bir füze, Beyt Şemeş'teki bir binaya isabet ederek 9 İsraillinin ölümüne ve 11 kişinin kaybolmasına yol açtı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran'ın fırlattığı füzenin, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya isabet etmesi sonucu 9 İsrailli ölürken 11 kişinin kayıp olduğu duyuruldu.

İran'dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda ikisi ağır, 28 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevre hastanelere nakledildiği kaydedildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, füzenin isabet ettiği bölgede hala 11 kişiden haber alınamadığı belirtildi.

Söz konusu kayıp şahısların bulunması için enkaz alanında çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
