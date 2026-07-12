İran basını: İran'ın güneyindeki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların tam olarak hangi noktada gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.