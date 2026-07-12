Haberler

İran basını: İran'ın güneyindeki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Patlamaların kaynağı henüz belirlenemedi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Buşehr ve Aseluye kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Patlamaların tam olarak hangi noktada gerçekleştiğinin henüz belirlenemediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı! Burun deliklerinden vücuda giriyor, dünya genelinde vaka artışı var

Tatilde su kaydırağından kaptı, 7 gün sonra can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Sahile vuran İHA'yı önce evine götürdü, sonra ekiplere bildirdi

Önce evine götürdü, sonra jandarmayı aradı
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi