İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde boş araziye bir füze isabet ettiği belirtildi
TAHRAN (AA) – İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bir füzenin boş araziye isabet ettiği bildirildi.
TAHRAN (AA) – İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bir füzenin boş araziye isabet ettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı, Batı Azerbaycan Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, eyalet sınırları içerisinde yer alan boş bir araziye "düşman" füzesinin isabet ettiği ifade edildi.
Olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA