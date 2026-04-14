İran İçişleri Bakanı, sınır valilerinden "deniz ablukası tehdidini etkisiz hale getirmelerini" istedi

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ABD'nin deniz ablukası tehdidinin etkisiz hale getirilmesi için sınır valilerinden, temel ihtiyaç maddelerinin ithalat ve ihracatı konusunda kendilerine devredilen yetkileri kullanmalarını istedi.

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ABD'nin deniz ablukası tehdidinin etkisiz hale getirilmesi için sınır valilerinden, temel ihtiyaç maddelerinin ithalat ve ihracatı konusunda kendilerine devredilen yetkileri kullanmalarını istedi.

İran basınına göre Mumini, ülkenin sınır bölgelerinde görev yapan valilere çağrıda bulundu.

Mumini, 16 sınır valisinden, ABD tarafından yöneltilen deniz ablukası tehdidinin etkisiz hale getirilmesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içinde hareket ederek, temel ihtiyaç maddelerinin ithalatı ve ihracatı konusunda kendilerine devredilen yetkileri kullanmalarını istedi.

Bu yetkileri kullanarak temel ihtiyaçların teminine katkı sağlayan ve sınır ticaretini canlandıran valilere teşekkür eden Mumini, İran'a yönelik yaptırımların ve deniz ablukası tehdidinin sonuçsuz kalacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, komşu devletlerle gerçekleştirilen ticarette ortaya çıkabilecek bürokratik sorunların hızlı şekilde çözülebilmesi için valilere yetki devri yapıldığını bildirmişti.

Pezeşkiyan, söz konusu düzenlemeyle valilere komşu ülkelerle dövizsiz ithalat ve takas usulü ticaret imkanı tanındığını, böylece yaptırımların baskısını hafifletmeyi ve komşu ülkelerden ithal edilen temel ihtiyaç maddeleriyle alakalı bürokratik süreci en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
