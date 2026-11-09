Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran, Hürmüz Boğazı'nın 8 milyar dolar karşılığında açılacağı iddiasını yalanladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, dondurulmuş varlıklarından 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılması için müzakere yapıldığı iddiasını yalanladı. Fars'a konuşan yetkili, Tahran'ın ancak 7 şartın yerine getirilmesiyle temasları kabul edeceğini söyledi.

İran, dondurulmuş varlıklarından 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasına yönelik müzakereler yürütüldüğü iddialarını yalanladı.

Fars Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İranlı yetkili, Tahran yönetiminin herhangi bir müzakere için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesinde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın yalnızca bu çerçevede yürütülecek temasları kabul edeceğini ifade etti.

Bazı uluslararası medya kuruluşları, İsrail'in Israel Hayom gazetesine dayandırdıkları haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek İran'ın söz konusu teklifini görüşeceğini öne sürmüştü.

Tahran yönetiminin Washington yönetimine ilettiği 7 şart arasında, deniz ablukasının kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi, tek taraflı yaptırımların kaldırılması, petrol ihracatı muafiyeti, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, nükleer maddelerin ülke içinde kalması ve savaşın sonlandırılması yer alıyor.

Kaynak: AA
Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı

Avrupa’nın en büyük toptan çocuk giyim merkezinde fuar heyecanı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazar Ergüçlü'den iddialı tercih! Şık elbisesi dikkat çekti

İnci Taneleri'nin Dilber'i göz doldurdu
Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!
Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon

İki süper gücü birbirine düşüren yasak aşk
Antalya'da aile faciası! Önce anne-babasını vurdu, ardından intihar etti

Antalya'da kahreden aile faciası! Önce anne-babası, ardından kendisi
8 gollü çılgın maçın önüne geçen kare

Dün geceye damga vuran kare!

Kanser hastalarının canı üzerinden 650 milyon liralık vurgun! 21 ilde eş zamanlı baskın

Yazıklar olsun! Kanser hastalarının umuduna göz diktiler
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi70

Video çekip G.Saraylı Kürtlere seslendi: Şerefiniz ve haysiyetiniz...