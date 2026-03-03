Haberler

İran'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması: Hürmüz Boğazı Kapatıldı, Geçmeye Çalışan Her Gemiye Saldıracağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını ve geçiş yapan gemilere saldıracaklarını duyurdu. ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak alınan bu önlemle, petrol fiyatlarının aşırı şekilde artması bekleniyor.

İran devlet televizyonunda konuşan Tuğgeneral Cebbari, "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. Gemiler, Devrim Muhafızları Deniz ve Kara Kuvvetleri tarafından yakılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cebbari ayrıca, petrol fiyatlarının 82 dolara ulaştığını ve dünya genelinde fiyatların 200 dolara kadar çıkmasının beklendiğini vurguladı. Tuğgeneral, petrol boru hatlarına da saldıracaklarını belirterek, "Bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

