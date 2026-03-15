Haberler

İranlı Komutan Abdullahi: "Tahran, Hürmüz Boğazı'nı Baskı Unsuru Olarak Kullanmaya Devam Edecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Hatam el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ülkenin Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol ederek ABD ve İsrail üzerinde baskı kurma kararlılığını vurguladı.

(ANKARA) - İran'ın Hatam el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, "İran'ın ABD ve İsrail üzerinde baskı kurmak için Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol etmek dahil tüm jeopolitik kozlarını kullanmaya hazır olduğunu" söyledi. Abdullahi, "Tahran, Hürmüz Boğazı'nı baskı unsuru olarak kullanmaya devam edecek" dedi.

Ali Abdullahi, ülkenin silahlı kuvvetlerinin ABD ve İsrail üzerinde baskı kurmak için Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği kontrol etmek de dahil olmak üzere tüm jeopolitik kozlarını kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

Abdullahi, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin, stratejik su yolunu (Hürmüz Boğazı'nı) baskı unsuru olarak kullanmaya devam ederek, saldırganları diz çöktürmekte kararlı olduğunu" belirtti ve "İran'ın düşmanlarına zaten ağır darbeler indirdiğini" ifade etti.

Abdullahi ayrıca, "İran'ın savaşı başlatmadığını ancak nasıl sona ereceğini kendisinin belirleyeceğini" söyleyerek, "ABD ile İsrail'in İran'ın askeri gücü karşısında sonunda teslim olmaktan başka seçenekleri olmayacağını" savundu.

Kaynak: ANKA
