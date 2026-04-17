İran: Hürmüz Boğazı'ndan geçişler İranlı yetkili makamlarla koordineli olarak gerçekleştirilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerinin İran tarafından belirlenen rota ve koordinasyon çerçevesinde sağlanacağını duyurdu. ABD'nin deniz ablukasını ateşkes ihlali olarak değerlendiren Bekayi, gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Bekayi, İran Devlet Televizyonu'na, Hürmüz Boğazı'nın Lübnan'daki ateşkes süresinin sonuna kadar tüm ticari gemilere açılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Medya ve halk, karşı tarafın medya oyunlarına itibar etmemelidir." diyen Bekayi, "Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri, İran tarafından belirlenen rotada ve ilgili İran makamlarıyla koordineli olarak gerçekleştirilecektir. Bu karar yalnızca Dışişleri Bakanlığı'nın değil, ülkenin karar alma mekanizması çerçevesinde 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesteki taaddütler doğrultusunda alınan bir kararıdır. Karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İran gerekli önlemleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca ABD ile varılan iki haftalık ateşkese ilişkin, "Şu ana kadar ateşkesin uzatılmasına dair değerlendirme yapılmadı. Ateşkesin çerçevesi açık, iki hafta." dedi.

Hürmüz Boğazı'na yönelik deniz ablukasıyla ilgili de konuşan Bekayi, "ABD'nin deniz ablukası ateşkesin ihlali olarak değerlendirilmektedir ve İran buna yönelik önlemler alacak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Avrupa'dan satın aldıkları takımı açıkladı

G.Saraylı yönetici, Avrupa'dan satın aldıkları ünlü takımı açıkladı