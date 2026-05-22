İran: Hürmüz Boğazı'ndan son 24 saatte 35 gemi geçiş yaptı

İran Devrim Muhafızları, son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 35 geminin geçiş yaptığını duyurdu. ABD ile yaşanan deniz ablukası ve ateşkes sürecinde boğazdaki geçişler kontrollü şekilde devam ediyor.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne dayandırdığı haberine göre, son 24 saat içinde donanmanın koordinasyonu ve güvenliği altında petrol tankerleri, konteyner gemileri ve diğer ticari gemiler de dahil olmak üzere 35 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği belirtildi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran Donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
