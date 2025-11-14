Haberler

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda gerginlik yaratacak hamle

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda gerginlik yaratacak hamle
Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine el koyarak gemiyi İran karasularına yönlendirdiğini açıkladı.

  • İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı Talara adlı petrol tankerine el koydu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdi.
  • ABD donanmasına ait bir MQ-4C Triton insansız hava aracı, Talara'nın bulunduğu bölgede gözlem yaptı.
  • İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, olayı doğrulayarak bir "devlet faaliyeti"nin gemiyi İran karasularına girmeye zorladığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Hürmüz Boğazı'nda Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine İran'ın el koyduğunu iddia etti.

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda gerginliği tırmandıracak bir hamle geldi. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine el koyduğunu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdiğini belirtti.

İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYDU

Yetkili ayrıca, İran'ın Talara adlı gemiyi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Singapur'a doğru seyahat ederken durdurduğunu ifade etti.

İNGİLİZLER DOĞRULADI

Associated Press (AP) tarafından analiz edilen uçuş izleme verilerine göre, ABD donanmasına ait bir MQ-4C Triton insansız hava aracı (İHA), Talara'nın bulunduğu bölgenin üzerinde dolaşarak olayı gözlemledi.

İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, olayı ayrı bir açıklamada doğrulayarak olası bir "devlet faaliyeti"nin Talara'yı İran karasularına girmeye zorladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
