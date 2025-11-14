İran'dan Hürmüz Boğazı'nda gerginlik yaratacak hamle
İran'dan Hürmüz Boğazı'nda gerginliği tırmandıracak bir hamle geldi. İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine el koyduğunu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdiğini belirtti.
İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYDU
Yetkili ayrıca, İran'ın Talara adlı gemiyi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Singapur'a doğru seyahat ederken durdurduğunu ifade etti.
İNGİLİZLER DOĞRULADI
Associated Press (AP) tarafından analiz edilen uçuş izleme verilerine göre, ABD donanmasına ait bir MQ-4C Triton insansız hava aracı (İHA), Talara'nın bulunduğu bölgenin üzerinde dolaşarak olayı gözlemledi.
İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, olayı ayrı bir açıklamada doğrulayarak olası bir "devlet faaliyeti"nin Talara'yı İran karasularına girmeye zorladığını kaydetti.