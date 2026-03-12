Haberler

İran, ABD ve saldırının ortaklarına Hürmüz Boğazı'ndan geçme hakkı tanımayacağını yineledi

Güncelleme:
İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve ABD ile ortaklarına buradan geçme hakkı tanımayacaklarını duyurdu. Devrim Muhafızları'nın deniz kuvvetlerinin etkin yönetimi altında olduğu belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaşı yürüten birim Hatemu'l Enbiya Karargahından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın, Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın cesur deniz kuvvetlerinin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur." ifadelerine yer verildi.

İran, ABD-İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
