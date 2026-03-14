İran Devrim Muhafızları Deniz Komutanı Tangsiri: Hürmüz Boğazı Askeri Olarak Kapalı Değil, Kontrol Altında

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri, "Hürmüz Boğazı hala askeri olarak kapatılmış değil. Yalnızca kontrol ediliyor" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerikalılar, İran donanmasını imha ettiklerini iddia ettiler. Ardından petrol tankerlerine koruma sağladıklarını iddia ettiler. Şimdi ise başkalarından takviye istiyorlar. Şunu hatırlatırız ki Hürmüz Boğazı hala askeri olarak kapatılmış değil. Yalnızca kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA