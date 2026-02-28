İran Medyası: İran Genelkurmay Başkanı Hatemi'nin Sağlık Durumu İyi

( ANKARA) - İran devlet haber ajansı ISNA, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Emir Hatemi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, İran Silahlı Kuvvetleri'ni sevk ve idare etmeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Ajansın İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Hatemi'nin öldüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve İran Silahlı Kuvvetleri'ni sevk ve idare etmeyi sürdürdüğü belirtildi. İsrail basını daha önceki haberlerinde İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Emir Hatemi'nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: ANKA