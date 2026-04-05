İran füzesinin İsrail'in Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
İran, İsrail'in kuzeyine yönelik yaptığı misillemede Hayfa kentinde bir binaya füze isabet etti. Olayda biri ağır 4 kişi yaralanırken, enkaz altında mahsur kalanların olup olabileceği belirtildi.

İran kısa bir süre önce İsrail'in kuzey bölgelerini hedef alan misilleme yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'dan atılan füzenin bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi.

İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.

İsrail Polis Komiseri Danny Levy ise basına yaptığı açıklamada, İran füzesinin doğrudan isabet ettiği bölgede 4 İsrailliden hala haber alınamadığını, enkaz altında kalmış olabileceklerini açıkladı.

Levy, enkaz altında mahsur kaldığı düşünülen 4 İsrailliyi arama çalışmalarının ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Binaya isabet eden füze başlığının çarpma anında patlamamış olabileceğini söyleyen Levy, patlama ihtimaline karşı yandaki civardaki binaların tahliye edildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
İran'dan Trump'ın Hürmüz Boğazı tehdidine yanıt

İran'dan piyasaları alt üst edecek çıkış: Tek hareketimizle bitiririz