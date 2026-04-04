İran'ın misillemesi nedeniyle bu kez İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı

İran'dan yapılan füze misillemesinin ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Ateşlenen İsrail hava savunma füzelerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te İran füzelerini önlemeye çalıştığı görüldü.

Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail'in orta kesimindeki geniş bir bölge ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra güneydeki Ölü Deniz bölgesinde sirenlerin çaldığını bildirdi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise İran misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.