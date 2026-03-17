İran polisi, "Çarşamba Suri" kutlamalarının provoke edilme ihtimaline karşı halkı uyardı

İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan, Çarşamba Suri kutlamalarının muhalifler tarafından provoke edileceğini öne sürerek, destekçileri sokaklara davet etti. Geçen yılki kutlamalarda birçok kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

İran Emniyet Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, bu akşam ülke genelinde düzenlenmesi beklenen "Çarşamba Suri" sokak kutlamalarının rejim muhalifleri tarafından provoke edileceğini öne sürerek, ülke yönetimini destekleyenleri meydanlara çağırdı.

Fars Haber Ajansı'na göre, Radan, Tahran'da bir meydanda toplanan rejim yanlısı göstericilere seslendi.

Meydandaki İran yönetimi destekçilerine hitap eden Radan, "Meydanlarda yönetime destek gösterilerine devam etmeniz önemli, özellikle yarın akşam. Çünkü yarın akşam (Çarşamba Suri) belirleyici bir akşam olacak." dedi.

Öte yandan, rejim yanlısı Keyhan gazetesi, Çarşamba Suri kutlamalarında, rejim muhaliflerinin sokakta kutlama yapan halka silahlı saldırılar düzenleme planları olduğu uyarısında bulundu.

İran Emniyetinden geçen günlerde yapılan açıklamada, 17 Mart akşamı sokaklarda yapılacak "Çarşamba Suri" kutlamalarının ABD-İsrail saldırıları nedeniyle ülke genelinde yasaklandığını duyurmuştu.

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamaları

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, Nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor.

Bu kutlamalarda ve öncesinde patlayıcı maddeleri hazırlarken yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, binlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Geçen yılki Çarşamba Suri sokak kutlamalarında 21 kişi ölmüş, 6 bin 419 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
