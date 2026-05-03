İran Eğitim Bakanı: Mevcut Koşullar Altında Yüz Yüze Eğitim Mümkün Değil

TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran Eğitim Bakanı Ali Rıza Kazimi, devam eden savaş nedeniyle mevcut koşullar altında yüz yüze eğitimin yapılamayacağını söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre Kazimi cumartesi günü yaptığı açıklamada, okulların yeniden açılmasına ilişkin kararın sadece Eğitim Bakanlığı nezdinde değil, ulusal düzeyde alınacağını ve bu adımın kapsamlı hükümet politikalarına bağlı olacağını ifade etti.

Öğrencilerin sağlığını, ailelerinin güvenliğini ve halkın huzurunu korumanın bakanlığın en önemli öncelikleri olduğunu kaydeden Kazimi, koşullar normale döndüğünde yüz yüze eğitimin yeniden başlayacağını da sözlerine ekledi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta Tahran ve diğer kentlere başlattığı ortak saldırılarda İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, üst düzey askeri komutanlar ve siviller hayatını kaybetmişti. Saldırılarda okullar ve üniversiteler dahil olmak üzere birçok eğitim kurumu hasar görmüştü. Ülkenin güneyindeki Minab kentinde yer alan bir okul savaşın ilk gününde vurulmuş ve saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

İran bu saldırılara, İsrail'e ve ABD'nin Ortadoğu'daki tesislerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenleyerek yanıt vermişti. Taraflar arasında 8 Nisan'da ateşkes yürürlüğe girmişti.

Kaynak: Xinhua
