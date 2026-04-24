İran Dışişleri Bakanı, Pakistanlı mevkidaşı ve Genelkurmay Başkanı'yla ABD ile ateşkes sürecini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile görüşmelerin arabulucusu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Tahran ve Washington arasındaki ateşkesle ilgili konuları ele aldı.

İran devlet televizyonuna göre Erakçi, ABD ile görüşmelerinin arabulucusu Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ve mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ile İran ve ABD arasındaki ateşkes sürecine ilişkin konular ele alındı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.