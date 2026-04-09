İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bölge Genelinde Bir Ateşkes, Netanyahu'nun Hapse Girmesini Hızlandıracaktır

(TAHRAN) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ceza davasının pazar günü yeniden başlayacağını belirterek, bölge genelinde sağlanacak bir ateşkesin Netanyahu'nun hapse girmesini hızlandıracağını ifade etti.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun ceza davası Pazar günü yeniden başlıyor. Lübnan da dahil olmak üzere bölge genelinde bir ateşkes, onun hapse girmesini hızlandıracaktır. Eğer ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi mahvetmesine izin vererek kendi ekonomisini çökertmek istiyorsa, bu nihayetinde kendi tercihi olacaktır. Bunun aptalca olacağını düşünüyoruz, ancak buna hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA