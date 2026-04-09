İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bölge Genelinde Bir Ateşkes, Netanyahu'nun Hapse Girmesini Hızlandıracaktır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Netanyahu'nun ceza davasının başlamasıyla birlikte bölgedeki ateşkesin hızlandırıcı bir etken olabileceğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin Netanyahu'nun siyasi tutumlarına izin vermesinin kendi ekonomisine zarar verebileceğini ifade etti.

(TAHRAN) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ceza davasının pazar günü yeniden başlayacağını belirterek, bölge genelinde sağlanacak bir ateşkesin Netanyahu'nun hapse girmesini hızlandıracağını ifade etti.

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun ceza davası Pazar günü yeniden başlıyor. Lübnan da dahil olmak üzere bölge genelinde bir ateşkes, onun hapse girmesini hızlandıracaktır. Eğer ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi mahvetmesine izin vererek kendi ekonomisini çökertmek istiyorsa, bu nihayetinde kendi tercihi olacaktır. Bunun aptalca olacağını düşünüyoruz, ancak buna hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu