İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin olası kara harekâtına karşı koymaya hazır olduklarını belirtti. Müzakere konusundaki durumu değerlendiren Erakçi, İran'ın savaşın sona ermesi için ortaya koyduğu şartların net olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik olası kara harekatına ilişkin, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." dedi.

Erakçi, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tıpkı geçmiş dönemlerde olduğu gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'tan doğrudan mesaj aldığını söyleyen Erakçi, bu durumun müzakere anlamına gelmediğini savunarak, "Her türlü kara harekatına karşı koymaya hazırız. Umarız düşman bu hesap hatasını yapmaz." ifadesini kullandı.

Erakçi, müzakereler konusunda henüz bir karar almadıklarını ancak savaşın sona erdirilmesi için İran'ın ortaya koyduğu şartların açık olduğunu ifade ederek, "ABD'nin 15 teklifine herhangi bir yanıt göndermedik. İran'ın şartları, saldırıların tekrarlanmamasına yönelik güvenceler verilmesi ve zararların telafi edilmesini içeriyor." diye konuştu.

Ülkesinin ateşkesi kabul etmeyeceğini hatırlatan Erakçi, "Sadece İran'da değil tüm bölgede savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.

Erakçi, komşu ülkelerle güven inşa etmenin zor olacağını ancak bunun başarılacağına inandığını belirtti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Canlı anlatım: Dev maçta gol perdesi açıldı, Dünya Kupası'na koşuyoruz

Canlı anlatım: Yıllar süren hasret bitiyor, Dünya Kupası'na koşuyoruz
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Taraftarı sevinçten havalara uçuracak gelişme
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden mektup gönderdi
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var

Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var