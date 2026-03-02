Haberler

İran'dan BM'ye çağrı: ABD ve İsrail, Hamaney'e suikastla uluslararası hukuku ihlal etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'i, ülke lideri Ali Hamaney'e yönelik eylemler nedeniyle uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. Erakçi, bu durumun sorumlu devletlere uluslararası sorumluluk getirdiğini ve ilgili şahısların cezai sorumluluğunu doğurduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'i, ülkenin lideri en üst düzey resmi makamı Ali Hamaney'i hedef alan eylemleri nedeniyle uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmekle suçladı.

Erakçi, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu yayımladı.

Buna göre, Erakçi, İran lideri Hamaney'e saldırının uluslararası hukuk ve örfün bağlayıcı ilkelerinin yanı sıra 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi'nde yer alan ilkelere de aykırı olduğunu belirtti.

Erakçi, "Bu eylem, ilgili ihlalde bulunan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurmaktadır. Ayrıca ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ve bu suç teşkil eden fiilin planlanması, emredilmesi, onaylanması, işlenmesi ya da herhangi bir şekilde yardım ve yataklık edilmesine katılan tüm kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güvenlik Konseyini, Hamaney'e yönelik saldırının hesabının sorulması için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Savaşta bir ilk yaşandı! İsrail o ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne yürüyen protestoculara ateş açıldı

Türkiye'nin yanı başı alev alev! Hiç acımadan ateş açtılar
Kante'nin büyük isyanı: Her şeyi yaptık ama olmadı

Kante'nin büyük isyanı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

Körfez'de alarm durumuna geçildi! 7 ülke İran'ı açık açık tehdit etti
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu

Merkez Bankası Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar
İttifak'ın en güçlü üyesi İran'a saldırdı, NATO'dan ilk açıklama geldi

İttifak'ın en güçlü üyesi İran'a saldırdı, NATO'dan ilk açıklama geldi
Sanki olacakları görmüş! Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu

Erbakan'ın yıllar önce dile getirdiği İran senaryosu gerçek oldu