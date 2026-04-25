İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile İslamabad'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan, Rusya, Umman'ı kapsayan turunun ilk durağı için gittiği İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Erakçi'ye, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ve İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem eşlik etti.

Görüşmenin içeriğine dair henüz açıklama yapılmadı.

Bekayi daha önce yaptığı açıklamada Erakçi'nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, ABD ve İsrail'in İran'a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
