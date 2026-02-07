Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İsrail'e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku zayıflatmıştır"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Doha'da düzenlenen Aljazeera Forumunda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ve uluslararası hukuku zayıflatan dokunulmazlığına dikkat çekti. İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in özellikle Filistin'deki katliamlarına dikkati çekerek, "İsrail'e tanınan dokunulmazlık uluslararası hukuku ciddi olarak zayıflatmıştır." dedi.

Erakçi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17'inci Aljazeera Forumu'nda konuştu.

İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarı olumsuz yönde etkileyerek güvensiz bir ortam meydana getirdiğini söyleyen Erakçi, "Eğer dünya barış ve istikrar istiyorsa, saldırganlığı ödüllendirmeyi bırakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tel Aviv yönetiminin Filistin'deki soykırımına dikkati çeken Erakçi, giriştiği her eylemin cezasız kalacağını ve uluslararası alanda hesap vermeyeceğini bilen İsrail'in yayılmacı planı için çevre ülkelerin askeri, teknolojik, ekonomik ve toplumsal olarak zayıflatıldığını da dile getirdi.

"İsrail'e tanınan dokunulmazlık, uluslararası hukuk düzenini ciddi biçimde zayıflatmıştır. Bu gerçeği açıkça söylemeliyiz" diyen Erakçi, İsrail'e karşı askeri ve ticari alanda yaptırım uygulanması gerektiğini ve somut adımlar atılmasını istedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
