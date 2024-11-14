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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Nükleer Müzakerelere Hazırız, Ancak Baskı Altında Olmayacağız'

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer müzakerelere hazır olduklarını ancak baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceklerini belirtti. IAEA ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini ve diyalog yoluyla anlaşmazlıkların çözülebileceğini ifade etti.

- İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "Nükleer müzakerelere hazırız. Ancak baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğiz"

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın barışçıl nükleer program konusunda hiçbir zaman müzakere masasından ayrılmadığını ifade ederek, "Müzakere etmeye hazırız. Ancak baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ı ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Grossi ile görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Arakçi, Grossi ile faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "IAEA ve İran arasında önümüzdeki bir yılda izlenecek yol haritasını ve iş birliğini değerlendirdik. Sonuç itibarıyla IAEA ile aramızdaki sorunları çözmek ve gerilimi azaltmak için yeni bir yol haritası belirlemeye çalıştık. Yeni bir müzakere başlatarak diğer ülkelerle de nükleer konuda var olan sorunları çözebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Arakçi, "Grossi'ye İran'ın IAEA ile önceki anlaşma çerçevesinde nükleer müzakere ve iş birliğine hazır olduğunu söyledim. Elbette bu konu iş birliği noktasında karşı tarafın ne kadar ciddi olduğu ile alakalı. Nükleer konunun çözüme kavuşturulması noktasında diplomasi ve müzakere dışında başka bir çözüm yolu yok" dedi.

"Karşılıklı çatışma hiçbir taraf için faydalı değil"

İran'ın nükleer programına yönelik adımların sorunları daha da karmaşıklaştırdığını belirten Arakçi, "Diyalog ve müzakere yolu daha önce denendi ve ABD yönetimi bu yolu yeniden deneyebilir. İran aleyhinde adım atacakları bir yolu da deneyebilirler. İran aleyhinde alınan kararlar sorunları çözmeye yardımcı olmadığı gibi sorunların daha da çözülememesine neden oluyor. Karşılıklı çatışma hiçbir taraf için faydalı değil. Bu nedenle iş birliği ortamı sağlanmalı ve biz bu konuda iş birliğine hazırız. Karşı tarafın da iş birliği konusunda daha doğru bir politika izleyeceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Nükleer programla ilgili anlaşmazlıklar çözülebilir"

Arakçi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na bağlı kalarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile tam iş birliği yapmaya devam edeceğini belirtti. Anlaşmazlıkların iş birliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade eden Arakçi, güçlü bir iradeyle ve iyi niyetle ilerleme konusunda mutabık olduklarını kaydetti. İran'ın barışçıl nükleer program konusunda hiçbir zaman müzakere masasından ayrılmadığını belirten Arakçi, bu konuda topun Avrupa Birliği ve E3 ülkeleri olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'da olduğunu ifade etti. İran'ın ulusal çıkarları ve vazgeçilmez hakları doğrultusunda müzakerelere hazır olduğunu kaydeden Arakçi, "Ancak baskı ve tehdit altında müzakere etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Nükleer Müzakerelere Hazırız, Ancak Baskı Altında Olmayacağız'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK - Güncel
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