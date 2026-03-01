Haberler

İran'ın Dini Lideri Hamaney Öldürüldü... Tahran Başta Olmak Üzere Birçok Kentte Halk Camilerde ve Üniversite Kampüslerinde Toplanıyor

Güncelleme:
İran'ın Dini Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in ölüm haberi sonrası ülkede geniş çaplı yas ilan edildi. Tahran ve diğer şehirlerde halk camilerde ve kutsal mekanlarda toplanarak yas tuttu.

(ANKARA) - İran devlet medyasının ülkenin Dini Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında öldüğünü duyurmasının ardından başkent Tahran ve birçok kentte halk camilerde, üniversite kampüslerinde ve kutsal mekanlarda yas için toplanmaya başladı.

İran devlet medyasının paylaştığı görüntülerde, Hamaney'in ölüm haberinin yayılmasının ardından Tahran'da kalabalıkların toplandığı, bir grubun Tahran Üniversitesi önünde bir araya gelerek slogan attığı ve intikam çağrıları yaptığı bildirildi.

Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde de büyük bir yas atmosferinin oluştuğu, türbe çevresinde toplanan kalabalığın gözyaşı ve dualarla yas tuttuğu aktarıldı. Irak'ın Kerbela kentindeki İmam Hüseyin Türbesi'nden de benzer görüntüler paylaşıldı.

İran yönetimi 40 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyururken, ülkede camilerde ve kutsal mekanlarda anma programlarının düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
