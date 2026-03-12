Haberler

İranlı bir komutanın iki gece önce evine düzenlenen saldırıda aile üyeleriyle birlikte yaşamını yitirdiği açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından İsmail Dehkan, Arak kentindeki evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda Dehkan'ın eşi, iki çocuğu ve büyükannesi de yaşamını yitirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından İsmail Dehkan'ın iki gece önce Arak kentindeki evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlarından Dehkan, Erak kentindeki saldırıda yaşamını yitirdi.

İranlı komutanın evine iki gece önce gerçekleşen saldırıda Dehkan ile birlikte eşi, iki çocuğu ve büyükannesi de hayatlarını kaybetti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Meral Akşener iftarda ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Bu halini unutun! Meral Akşener iftarda ortaya çıktı
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler

Tahran yönetiminde deprem! Savaşta 2 kritik ismi kaybettiler
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği

İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek

En ağır darbeyi içeriden yiyecek
Sürücülerin aklı karıştı! Akaryakıta indirim sonrası yeni zam

Sürücülerin iyice aklı karıştı! Önce indirim sonra zam