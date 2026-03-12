İranlı bir komutanın iki gece önce evine düzenlenen saldırıda aile üyeleriyle birlikte yaşamını yitirdiği açıklandı
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından İsmail Dehkan, Arak kentindeki evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıda Dehkan'ın eşi, iki çocuğu ve büyükannesi de yaşamını yitirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından İsmail Dehkan'ın iki gece önce Arak kentindeki evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlarından Dehkan, Erak kentindeki saldırıda yaşamını yitirdi.
İranlı komutanın evine iki gece önce gerçekleşen saldırıda Dehkan ile birlikte eşi, iki çocuğu ve büyükannesi de hayatlarını kaybetti.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun