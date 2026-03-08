İran, ABD-İsrail hedeflerine yeni füze saldırısı düzenlediğini duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-4 Operasyonu'nun 29. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik geniş çaplı füze saldırıları" başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı dalgasında yeni nesil füzelerin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında bin 332 kişi hayatını kaybetti.