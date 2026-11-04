İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de ABD yapımı MQ-9 İHA'yı düşürdüğünü öne sürdü

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD yapımı MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD yapımı İHA'nın yerel saatle 04.30'da Hürmüz Boğazı üzerinde tespit edilerek hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasaklı geçiş güzergahını kullanmaya çalışan 4 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığı ifade edildi.

İki gemi ve deniz aracının daha durdurulduğu kaydedilen açıklamada, düşürülen İHA'nın 56'ncı MQ-9 tipi İHA olduğu bildirildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA