İran Devrim Muhafızları danışmanı, Hürmüz'deki güzergahları kapatacaklarını söyledi

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TAHRAN, 8 Ekim (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Danışmanı Muhammed Rıza Nakdi, Hürmüz Boğazı'nda "ihlalciler" tarafından açılan güzergahları en kısa zamanda kapatacaklarını söyledi.

Nakdi, devlete ait El-Alem haber kanalında salı gecesi yayımlanan röportajında Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve tamamen İran ordusunun kontrolünde olduğunu belirten Nakdi, İran'ın "meşru" talepleri karşılanana kadar bu durumun devam edeceğini vurguladı.

Boğaz kapalı olmasına rağmen bazı kişilerin küçük gemilerle petrol kaçakçılığı yaptığını ve bu petrolü tankerlere aktardığını ifade eden Nakdi, "İhlalcilerin, Hürmüz Boğazı'ndaki bazı kayalık geçitleri patlatarak veya tahrip ederek açtığı az sayıdaki güzergah en kısa zamanda kapatılacaktır" dedi.

İran'ın sahip olduğu silahların menziline de değinen Nakdi, silahların menzilini düşük tutmalarının nedeninin teknik sorunlar değil, izledikleri politikalar olduğunu vurguladı.

Nakdi, silahların menzilinin, ülke yetkilileri ve dini lider Mücteba Hamaney tarafından alınan kararlar doğrultusunda ve ihtiyaçlara göre belirlendiğini söyledi. Nakdi, gerekli izinlerin alınmasının ardından silahların menzilinin savaşta ihtiyaç duyulduğu şekilde artırılabileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua