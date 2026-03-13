Haberler

İran Ordusu: Irak'ta ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları, Irak'ta ABD'ye ait bir yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti. CENTCOM, olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın batısında ABD'ye ait yakıt ikmal uçağının düşürüldüğünü ve mürettebatının öldüğünü iddia etti.

Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aktardığı haberde, "Irak'ın batısındaki İran destekli grupların füzeleriyle ABD uçağının düşürüldüğü ve mürettebatının hayatını kaybettiği" ileri sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, olayın İran'a yönelik operasyon kapsamında gerçekleştiği, iki uçağın görevde olduğu ve kaza sonrası uçaklardan birinin kırıma uğradığı, diğerinin ise güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

Savaş uçakları peş peşe vurdu! Şiddetli patlamalar canlı yayında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
ABD'de sinagoga saldırı

ABD'yi şoke eden saldırı! Mesaj Trump ve Netanyahu'ya
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız

Bu sözler İsrail ve ABD'ye: Hayale kapılmasınlar, hazırız
Ünlü market zincirinden inanılmaz israf: Hepsini çöpe attılar

Bunun adı düpedüz vicdansızlık! Hepsini çöpe attılar
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak