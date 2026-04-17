İran, ABD-İsrail'in ateşkesi ihlal edecek her türlü saldırganlığına "yıkıcı" karşılık vereceğini açıkladı

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail'in ateşkesi ihlal eden her türlü saldırısına karşı yıkıcı karşılık vereceklerini açıkladı. Açıklamada, uluslararası sularda batırılan 'Dena' gemisinde hayatını kaybedenlerin intikamının alınacağı da vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD- İsrail'in ateşkesi ihlal edecek her türlü saldırganlığına "yıkıcı" karşılık vereceğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Ordu Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

ABD-İsrail'in ateşkesi ihlal edecek girişimlerine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, "Ordu ve Devrim Muhafızları Ordusu, düşmanların her türlü saldırgan ve suç teşkil eden eylemine güçlü şekilde karşılık vermeye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin 4 Mart'ta uluslararası sularda batırdığı "Dena" gemisinde hayatını kaybedenlerin intikamının da alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
