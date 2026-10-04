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İran Denizcilik Şirketi Genel Müdürü, ABD'nin Touska'ya el koymasını savaş suçu saydı

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İran Denizcilik Şirketi Genel Müdürü, ABD'nin Touska'ya el koymasını savaş suçu saydı
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İran Denizcilik Şirketi Genel Müdürü Hıyabani, ABD'nin 19 Nisan'da Touska adlı gemiye el koymasını uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını söyledi. Hıyabani, ateşkes sırasında ilaç taşıyan gemiye el konulmasını savaş suçu saydı, 28 mürettebatın rehin alındığını belirtti.

TAHRAN, 4 Ekim (Xinhua) -- İran İslam Cumhuriyeti Denizcilik Şirketi Genel Müdürü Muhammed Rıza Müderris Hıyabani, Washington ile yürütülen ateşkes sırasında ABD'nin şirkete ait bir konteyner gemisine saldırı düzenlemesi ve gemiye el koymasını uluslararası mahkemelere taşıyacaklarını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın cumartesi günkü haberine göre Hıyabani, Tahran'da düzenlenen bir toplantıda, ABD güçlerinin 19 Nisan'da Umman Körfezi sularında ülkenin güneydoğusundaki Çabahar Limanı açıklarında İran bandıralı Touska adlı gemiye çıkarak gemiye el koymasını "savaş suçu" diye nitelendirdi.

Geminin İran Kızılayı ve diyaliz hastaları için ilaç taşıdığını belirten Hıyabani, ateşkes sırasında ticari bir geminin hedef alınmasının "savaş suçu ve ateşkes ihlali" teşkil ettiğini ifade etti.

Deniz ablukasının her türünün uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve "düşmanca" bir eylem olduğunu kaydeden Hıyabani, ABD donanmasının Touska'nın makine dairesini vurduğunu ve mürettebattan 28 kişiyi rehin aldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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