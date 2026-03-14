İranlı yetkiliden, "İsrail'e İHA desteği veren Ukrayna, İran için meşru hedeftir" açıklaması

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği veren Ukrayna'nın İran'a karşı "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

Azizi, X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Başarısız Ukrayna, İsrail rejimine insansız hava aracı desteği sağlayarak, fiilen savaşa dahil olmuş ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi uyarınca tüm topraklarını İran için meşru bir hedef haline getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini duyurmuştu.