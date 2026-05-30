İran liderinin danışmanı Rızai: "ABD Başkanı diplomasiye üçüncü kez ihanet etti"

Güncelleme:
İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi "aşırı talepleri" nedeniyle bir kez daha "diplomasiye ihanet ettiğini" söyledi.

Rızai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile müzakere sürecine dair gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran liderinin danışmanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor. Deniz ablukasını sürdürmesi ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunmasıyla, müzakereye ehli olmadığını ve başka amaçlar peşinde koştuğunu bir kez daha kanıtladı."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
