İran'ın füze saldırısını başlatmasının ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

Güncelleme:
İran'ın yeni füze saldırısı başlattığını duyurmasının ardından, İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenlerin çalması ile hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail ordusu, vatandaşlara sığınaklara gitmeleri talimatını verdi.

İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurmasının ardından İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu belirtildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerdeki vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları giderken, İsrail ordusu halka en yakın sığınağa gitmeleri talimatını verdi.

İran'ın yeni füze saldırısının hemen ardından İsrail'in kuzeyinde ve orta kesimindeki Netanya kentinde sirenler çaldı.

Öte yandan İran basını, Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olarak seçilmesinin ardından İsrail'e ilk füze saldırısının başlatıldığını yazdı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
