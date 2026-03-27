Haberler

İran'ın yeni füze misillemesinin ardından Kudüs'te sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, sabah saatlerinde İsrail'in orta kesimlerine ve Kudüs'e füze saldırısında bulundu. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin etkin olduğu açıklamasını yaptı. İlk bilgilere göre, herhangi bir yaralanma veya ölüm rapor edilmedi.

İran'ın sabah saatlerinden bu yana yaptığı ikinci füze misillemesinde İsrail'in orta kesimlerindeki bazı bölgeler ile Kudüs'te sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

AA muhabiri işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenlerin çalmasının ardından gökyüzünde şiddetli olmayan birkaç patlama sesi duyulduğunu aktardı.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in orta kesimlerindeki bazı bölgelerin yanı sıra işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinde de sirenlerin çaldığı basına yansıdı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, hava savunma sistemlerinin misillemeyi önlediği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misillemede ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
