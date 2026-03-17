İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı

TEL İran'dan yeni misillemelerin başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına gönderilen ön uyarılarla halktan sığınaklara inmeleri istendi.

İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği 3'üncü misillemede İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerde sirenler çaldı.

İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde bir füzenin açık alana düştüğünü belirtti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise son füze saldırısında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.