Haberler

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda Uluslararası Gemiye Yasa Dışı Müdahale

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sularda seyreden Marshall Adaları bandıralı M/V Talara adlı ticari gemiye müdahale ederek el koydu. Bu eylemin, uluslararası hukukun ihlali olduğu ve seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiği belirtildi.

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası sularda seyreden ticari bir gemiye müdahale ederek "yasa dışı" olarak el koyduğunu bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı'nda uluslararası sularda seyreden Marshall Adaları bandıralı M/V Talara adlı ticari gemiye helikopterle müdahalede bulunarak el koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, geminin daha sonra İran kara sularına çekilerek alıkonulduğu belirtilerek, "İran'ın uluslararası sularda ticari bir gemiye silahlı müdahalede bulunmak ve onu ele geçirmek için askeri güç kullanması, uluslararası hukukun açık bir ihlali olup, seyrüsefer özgürlüğünü ve ticaretin serbest akışını baltalamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Talara adlı geminin Birleşik Arap Emirlikleri'nden Singapur'a gittiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Kjaer'den Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu

Türkiye için çok konuşulacak itiraf: Benim de kaçmam gerekiyordu
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
İşte Donald Trump'ın forma girmek için uyguladığı diyet

Mide ilaçlarınızı hazırlayın! İşte Trump'ın diyet programı
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti

Uçurumdan Zap Suyu'na düştüler: Ölü ve yaralılar var
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.