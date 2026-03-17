İran'ın yeni misillemesi nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerinde sirenler çalarken Kudüs'te füze parçalarının bir yola düştüğü basına yansıdı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, misilleme ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.