İran'ın yeni misillemesi nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı

İran'ın yeni füze saldırısı başlattığı duyurulması üzerine İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çalmaya başladı. Hava savunma sistemleri devreye girerken, halka sığınaklara girmeleri çağrısı yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelere karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerinde sirenler çalarken Kudüs'te füze parçalarının bir yola düştüğü basına yansıdı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre, misilleme ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu

Savaş devam ederken batıdaki komşumuzdan kritik hamle
Vakaya giden ambulans kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Ambulans kağıt gibi ezildi! Kahreden haber hastaneden geldi
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı

Şampiyon olunca gözden kaybolmuştu, 10 yıl sonra ortaya çıktı
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Yaralı dağ keçisini görüntüleyen aile hekimi: Tetiğe değil, deklanşöre basalım

Yaralı dağ keçisini görüntüledi, avcılara seslendi: Deklanşöre...
Ilgaz Dağı, bayram tatilinde kayak severleri ağırlayacak

Kayak tutkunlarının bayram tatilindeki gözdesi oldu
Jhon Duran'a büyük şok: Sahipsiz kaldı

Sahipsiz kaldı!