Erakçi: "Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in altyapıya yönelik saldırılarına karşılık misillemede bulunduklarını belirtti. Gelecekte benzer saldırılara karşı daha sert tepkiler vereceklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in İran'ın altyapısına yaptığı saldırıya karşılık dün gece misillemede bulunduklarını ve bunun güçlerinin küçük bir kısmı olduğunu belirterek, altyapıya tekrar saldırı düzenlenirse "artık bir kısıtlamada bulunmayacaklarını" söyledi.

Erakçi, İsrail'in İran enerji altyapısına yatığı saldırılara ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformunda değerlendirmede bulundu.

"Dün gece İsrail'in altyapımıza yönelik saldırılarına verdiğimiz yanıt gücümüzün küçük bir parçasıydı." ifadesini kullanan Erakçi, bu "itidalin" tek nedeninin "gerilimin azaltılması çağrılarına saygı duymak" olduğunu söyledi."

Erakçi, "Altyapılarımıza tekrar saldırı düzenlenirse, artık hiçbir kısıtlama olmayacak. Savaşın sona ermesi için, sivil yerleşim alanlarına verilen zararın giderilmesi gerekmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
