İran'da uyuşturucu ve cinayetten hüküm giyen iki kişi idam edildi

Güncelleme:
İran'da uyuşturucu ve cinayet suçlarından hüküm giyen iki kişinin idam cezası infaz edildi. Suçlu Haşmet Beygi, Firdevs Cezaevi'nde; Mecid Hani ise Sari Cezaevi'nde idam edildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), İran'da, uyuşturucu ve adam öldürme suçlarından dolayı ceza alan iki kişinin idam edildiğini duyurdu.

Uyuşturucu suçundan dolayı hüküm giyen Haşmet Beygi'nin Firdevs Cezaevi'nde ve adam öldürme suçundan ceza alan Mecid Hani'nin ise Sari Cezaevi'nde idam edildiği belirtildi.

İran resmi makamları konuyla ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
