Haberler

İran Sivil Havacılık Kurumu: İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımız saldırıya uğradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın Meşhed Havalimanı'na iniş sonrası ABD ve İsrail tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Sivil Havacılık Kurumu, insani amaçlarla hizmet veren uçaklara yapılan saldırıların uluslararası kuralları ihlal ettiğini kaydetti.

İran basınına göre, İran Sivil Havacılık Kurumu, Meşhed Havalimanı'nda tıbbi ekipman taşıyan sivil bir uçağa saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı kınanırken, insani görev amacıyla hizmet veren sivil uçaklara yapılan saldırıların uluslararası havacılık kurallarının ihlal edilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Havacılık Kurumu, uluslararası kuruluşlardan söz konusu bu saldırıyı incelemelerini ve yeni saldırılar meydana gelmemesi için önlem alınmasını istedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
